【屍橫遍野】屋企被蚊入侵　台男半個鐘拍死100隻：打到懷疑人生

家裏有蚊患問題的確令人十分困擾，台灣一名網民近日在facebook崩潰發文，表示家中房間被蚊子大軍入侵，連續打了半個小時，「死傷」數目約有100隻，數量之多令他懷疑人生。他還貼出「滅門屍照」，有網民看後直呼「看了身體發癢」，亦有人熱心提供防蚊方法。

5張紙巾上分別都佈滿了點點的蚊子屍體，可謂「屍橫遍野」。（「爆廢公社」fb圖片）

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該名網民在fb群組「爆廢公社」貼出數張可怕的圖片，可見5張紙巾上分別都佈滿了密集的蚊子屍體，可謂「屍橫遍野」，不禁稱：「這事如果沒照片，說出來絕對沒人信…」。樓主指在房間連續打了半個小時的蚊子，數量竟然多達100隻，「雙手完全沒停下來過，這些蚊子到底是從哪來的？」

樓主指在房間連續打了半個小時的蚊子，數量竟然多達100隻。（「爆廢公社」fb圖片）

圖片引來網民熱論，紛紛提出不同可能的源頭，「找看看家裏有無積水容器」、「檢查你家的排水孔吧」、「可能紗窗破了，排水管飛出來的」、「門底的縫也會，窗戶一層層之間如果有縫也會進來」。

樓主感謝網民熱心幫忙，又解釋指家附近沒有工程進行，門窗也有關好，平時應該頂多也才見到4、5隻而已，直言平日不需要電蚊拍或蚊香，「今天真的第一次打到我懷疑人生」。

（fb群組「爆廢公社」）

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