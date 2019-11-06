【甜品食譜】做紅豆麻糬冇人要？　網民見樣即嚇親：吃要很大勇氣

花盡心思做甜品與親友分享，結果沒人願意吃？台灣有女網民近日於facebook分享她親手做的紅豆蓉麻糬，但她無奈稱大家一見到即揮手拒絕，她遂叫網民評理，結果大家都嚇一跳。原來樓主為了慶祝萬聖節，特意把麻糬塑造成白色毛蟲的外型，難怪網民稱：「這很有梗，吃的人要很有勇氣。」

女網民做了毛蟲型的紅豆蓉麻糬，結果沒人敢吃。（fb群組「廚藝公社」圖片）

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該女網民於fb群組「廚藝公社」分享相片，表示自製了一些紅豆蓉麻糬，不過可惜的是竟然沒人吃，連樓主亦大呻：「為什麼大家都不接受我的好意？」她又叫網民評理，相中可見原來紅豆蓉麻糬變成了一條條白色毛蟲，還用餅碎做成泥土，讓人看到毛骨悚然。

大批網民看到真實樣子後，亦留言表示有點嚇倒，「肯定是造型上出了什麼問題」、「這很有梗，吃的人要很有勇氣」、「會不會裡面混了幾隻真的」、「明知是假的，但要吞下它們需要很多勇氣」。

樓主的創意麻糬與平常看見的麻糬果然有很大分別。（網上圖片）

亦有網民大讚樓主創意十足，用作慶祝萬聖節一流，「裡面要灌巧克力醬咬下去更真實」、「我要吃我要吃！吃之前還要拍照留念！、「其實還蠻好吃的，皮很Q搭上紅豆內餡滿分」。

樓主亦大方公開食譜及做法，獲網民大讚夠創新。（fb群組「廚藝公社」截圖）

先煮滾糖水再待涼，篩好兩種粉並加糖水拌均，用鍋蒸熟，待涼後再加沙拉油拌出黏性，每團麻糬的皮是26克，紅豆餡10克，包起來滾圓，塑出長條形再用湯匙畫出毛蟲的一節節，完成。

（fb群組「廚藝公社」）