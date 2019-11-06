同朋友輸賭220港元鬥快食50雞蛋　42歲印度男食到尾暈倒終喪命

因為一時意氣而喪命實在可惜，印度一名男子與朋友打賭2000印度盧比（約220港元），聲稱可以吃完50隻雞蛋，為贏啖氣即瘋狂吃蛋，惟在差不多完成之前卻突然倒地，送院搶救終不治。

印度一名男子因為與朋友爭執而打賭約220港元，看誰能先吃完50隻雞蛋。（資料圖片）

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事件發生在印度北方邦章普爾縣的喬恩普爾（Jaunpur）， 42歲耶多夫（Subhash Yadav）與朋友前往一個市集，其間兩人發生爭執，突然決定打賭2000印度盧比，看誰可以更快吃完50隻雞蛋。

該名印度男最後於吃到第42隻蛋的時間突然暈倒，最後死亡。（資料圖片）

當耶多夫吃完第41隻雞蛋，正在吃第42隻的時候，他一個轉身就失去了意識並倒在地上。耶多夫即被送到醫院急救，之後再被轉送另一間醫學研究院治療，但最後仍然返魂乏術。

院方報告指耶多夫於抵達醫院後的數小時內死亡，醫生認為他的死因是過度進食。警方指，耶多夫的家屬不願就事件作出任何評論。

（綜合）

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