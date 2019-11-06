台高中生2張手機照奪攝影界奧斯卡！　義賣逾百作品回饋社會

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台中市東海大學附屬高中三年級黃越謙有顆易感心靈和美學視角，平時就愛拿手機隨手拍，日前將2張用手機所拍下的照片，參加有「攝影界奧斯卡」之稱的美國IPA國際攝影大賽，結果獲獎，以高中生身分竟能獲得專業級大師肯定，實屬不易，黃說，8日起將展出近百張手機作品義賣，所得全捐給世界展望會，回饋社會。

美國IPA國際攝影大賽評審結果日前出爐，今年台灣有22人獲選，其中東大附中高三學生黃越謙以手機所拍的2張作品「Disconnected」、「Mess」，第一次參加就雙雙獲獎，非常難得。

點圖看黃越謙獲獎作品▼▼▼

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黃越謙在Facebook上也常po自己旅遊的照片，例如在埔里的一張「紙望」，他認為：「紙張 即使在現今依舊與我們的生活息息相關。這張照片是我今年七月時去參觀造紙過程時所拍攝的～陽光穿透半成紙張 映出了紙張背後的辛勞及奧秘。」作品充滿故事。

黃越謙在埔里所拍的「紙望」。（黃越謙授權使用）

黃越謙從小就對影像具有高度敏銳觀察及特殊視野角度，擅長隨手以手機捕捉生活中的瞬間感受，每次按下快門，影像都能讓人有深刻感受，要感謝的人太多，因此從8日到29日在學校展覽廳舉辦《聽說⋯⋯人類是群居動物》攝影個展，展出逾百張近2年以手機拍攝的作品，義賣所得捐給世界展望會，去幫助世界上真正需要幫助的人。

點圖看更多黃越謙作品▼▼▼

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IPA國際攝影獎（International Photography Awards）每年針對全球攝影愛好者舉辦世界級比賽，分為專業組，非專業組及學生組，堪稱是攝影業最具挑戰性的獎項之一，評審團來自世界各國藝廊、攝影師、畫家、導演等，堪稱是攝影業界奧斯卡。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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