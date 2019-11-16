正所謂「酒後吐真言」，一般人都認為喝醉酒後，身心比較脆弱，最想見的正是心中最愛那位，正值曖昧期甚至會衝動告白。有日本網民近日在Twitter分析「酒後想見最愛」的說法，認為醉後真正會傳訊息給他或她的那人，並非最愛，而是不覺重要的後備或即使造成困擾都沒關係的人

日本網民認為，喝酒時會浮現出來的臉的確是喜歡的人，但喝到半夜會傳訊息的則是……（《無法成為野獸的我們》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Twitter用戶「長谷川せちこ」日前發文，指最近有一個新體會，喝酒時會浮現出來的臉，的確是喜歡的人，但喝到半夜會傳「我想見你！現在可以見面嗎？」訊息的對象，則是喜歡但不覺得重要的人，「對自己來說不過是較方便的工具人」，還指自己昨晚先發現這真相。

帖文引起網上熱議，不少人指對樓主的言論非常有共鳴，大讚是「本年度第一名的帖文」，並紛紛轉發酸溜溜地分享自己的經驗。

↓↓↓ 先看看樓主分析全文 ↓↓↓

同場加映：12個女生戀愛的集體智慧。（01製圖）

+ 20 + 19 + 18