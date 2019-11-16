泰父母買新車給兒子欠債百萬　迫靚女兒赴日賣淫　日接15客超悲慘

重男輕女可以去到幾盡？近日泰國一名博客於facebook發文，指在日本遇到一名年輕貌美的泰國女生，她指父母為了買新車給弟弟而欠債百萬泰銖（約26萬港元），她被迫到當地賣淫，高峰期一天可接客12至15人，飽受蹂躪過着悲慘生活，苦捱一年後終身體受不了而辭職，且非常想回家。該名博客對女生的經歷感到非常心痛，呼籲有心人伸出援手。

泰國博客於facebook撰文，表示在日本遇上賣淫的泰國女生，獲悉其父母為了買新車給弟弟而欠債百萬泰銖，女生被迫去日本賣淫還債。（fb圖片）

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該名泰國博客在fb公開26歲女生小艾的故事，他指因為一次機緣巧合下認識對方，從聊天過程中得知她赴日賣淫的悲慘經歷。

小艾表示，父母因為寵愛弟弟，為了買新車給弟弟而欠下百萬泰銖（約25.7萬港元）債務。他們強迫小艾外出工作賺錢還債，但金額遠遠不達目標，小艾最終被迫賣淫賺更多金錢。

日本一直是泰國女性賺快錢的地方之一，小艾於去年年初經黑市中介公司介紹，被安排到橫濱一帶開始賣淫。小艾工作了半年，才能償還約60萬泰銖（約15.4萬港元）的中介費。她跟中介公司斷關係後，便轉到另一間賣淫場所工作。

博客於文末直言，不少泰國女性亦於異鄉打工只為求三餐溫飽，每個人背後都有難言之隱。示意圖。（資料圖片）

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小艾指出，每次工作能獲得5000日圓（約358港元），但賺得多少就寄多少回家。該博客曾問小艾最多一次是接多少名客人，她卻坦言已多到記不住，但稱高峰期一天可接12至15名客人。該博客指小艾年輕貌美，估計是客人絡繹不絕的原因，但聽到她自述猶如地獄般的生活，卻叫人非常心痛。小艾稱在該場所工作了半年後，漸漸發覺身體受不了，於是決定辭職，坦言此刻非常想家，恨不得立即回去。

博客於文末直言，不少泰國女性亦於異鄉打工只為求三餐溫飽，每個人背後都有難言之隱，當中亦有自己要過的人生，只能對她們給予鼓勵；他又希望有心人能幫助小艾，讓她能早日安全回家，並祝她好運。

不少網民向小艾打氣，稱其故事令人感嘆現實殘酷，「只能說小艾遇上自私的家人」，有人鼓勵她擺脫家人的擺布，沒必要為這樣的家庭犧牲人生，「能夠早日脫離地獄是好事」、、「其實還有很多像小艾的女生在外邊受苦」、「太可憐，看到哭了」；亦有人認真問樓主如何可以幫助小艾，更多人是祝福她有更好的未來，「你值得有更好的人生」。

（世界日報）