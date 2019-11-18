台女火辣示範學士服「正確穿法」　網民哄動：想跟妳當同學了！

又是大學畢業禮的季節，捱了數年才得到一紙畢業證書，而不少人一生只穿一次畢業袍，當然要穿得端莊隆重。不過，高雄一名女大學生卻以火辣打扮去穿學士袍，酥胸半露再加上小蠻腰，令網民看得血脈沸騰，歡呼：「想當妳的同學了！」

Effi僅以垂布（Hood）遮着胸前，但酥胸半露非常性感，而下身則穿是性感高腰皮褲，露出纖細小蠻腰和白皙長腿。（effi_hsintzu IG圖片）

Effi僅以垂布（Hood）遮着胸前，但酥胸半露非常性感，而下身則穿是性感高腰皮褲，露出纖細小蠻腰和白皙長腿。（effi_hsintzu IG圖片）

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該名女生是來自國立高雄第一科大的Effi，她平時穿著打扮已相當大膽，且不時在IG分享性感照，其IG已有約3萬名追蹤者。近日Effi貼出穿學士畢業服的照片，可見她上身赤裸，僅以垂布（Hood）遮着胸前，但酥胸半露非常性感，而下身則穿是性感高腰皮褲，露出纖細小蠻腰和白皙長腿，Effi還不忘開玩笑寫道「學士服正確穿法」。

來自國立高雄第一科大的Effi，平時穿著打扮已相當大膽，並不時在IG分享性感照。（effi_hsintzu IG圖片）

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網民看過Effi的美照後紛紛驚呼「這麼辣可以嗎」、「這教授看到會嚇死」、「我也想跟你當同學」、「跟我認識的學士服不太一樣」；也有不少人笑稱，「原來我們都穿錯了」、「這才是正確穿法吧」。不過，亦有人評擊Effi的穿法欠莊重，指學士服代表大學，應穿得莊重和樸素一點。