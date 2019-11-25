日本新飼養技術專回收營養不良海膽　餵食椰菜後竟變超肥美肉質！

見到來自日本的肥美海膽總令人垂延三尺，但背後的飼養過程絕對要落足心思！東京神奈川縣水產技術中心於5年前開始新式的海膽飼養方法，專家利用天然的飼料餵食，例如椰菜、豆渣、金槍魚皮等，讓一些本來營養不良的海膽在3個月內發生巨大變化，成果令一眾網民亦驚嘆不已，直言大自然的循環關係非常微妙。

東京神奈川縣水產技術中心於5年前開始新式的海膽飼養方法，專家利用天然的飼料餵食，例如椰菜、豆渣、金槍魚皮等，讓一些本來營養不良的海在3個月內發生巨大的變化。（NTV News片段截圖）

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神奈川縣水產技術中心一直在研究海膽的生態發展，而中心的主任研究員臼井一茂表示，海膽本來以昆布等海藻類為主食，然而海膽食量驚人，令海藻的生長量遠遠落後於海膽的進食量，因此日本人其實有一段時間視海膽為滅絕海藻、破壞海洋生態平衡的「害蟲」。

另外，海膽自身亦因為大量繁殖而未能平均獲得足夠食物，所以大多都營養不良，以致肉質發展不佳。臼井一茂稱，中心研究員於是在5年前開始研究飼養海膽的新方法，先把營養不良的海膽回收至中心的特定飼養區，再重新進行養殖。

中心研究員發現其實海膽算是為食的生物，無論餵飼甚麼亦會照單全收，他們於是用天然食材餵食，包括柑橘、金槍魚皮、豆渣、麵包皮，甚至是日式便當裡的醃製物小菜。而主食是來自三浦半島的椰菜，因為當地是椰菜的盛產地，中心則回收部份品質較不佳或不符合標準的椰菜，逃過被掉棄浪費的命運。

臼井一茂續指，海膽的食量驚人，80隻海膽只需要3天則可以吃畢一整個椰菜，有趣的是，部份海膽更會搶食，甚至獨食一大條椰菜。他解釋其實這些人工海膽改吃椰菜等材料，比起一般吃海藻更有營養，而肉的甜味成分「甘氨酸」亦比天然海膽還要高。

來自日本的肥美海膽總令人垂延三尺，但背後的飼養過程絕對要落足心思。（資料圖片）

而餵飼柑橘更可令海膽肉的色澤變得更鮮艷更健康，不過牠們亦不能進食太多，因為牠們會吸引當中的果酸，令肉味亦同時帶酸。

結果海膽們在3個月後，肉質變得肥美，部份更達到可售賣的標準。不少網民亦感驚奇，表示難以相信海膽的巨大變化，「原來牠們是海底吃貨」、「好可愛」、「不挑食的小孩果然快高長大」。

（綜合）