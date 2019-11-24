台女網購問價後欲考慮竟被罵「沒錢你問個屁」　賣家被狠批沒水準

網上購物通常都要先問價再作考慮，但一名台女在facebook群組「爆料公社公開版」發文，指近日打算網購時，有店家因為她問價後稱需要考慮而對她破口大罵，直斥「沒錢你問個屁呀」。網民看完相關對話截圖後，紛紛聲援樓主，批評店家「沒水準」。

台女指近日打算網購時，有店家因為她問價後又稱需考慮而大罵，直斥她「沒錢你問個屁呀」。（fb「爆料公社公開版」圖片）

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據樓主上傳的截圖顯示，店家先回答樓主兩款商品的價錢和用料，樓主後稱因為早前在雙11買太多東西，因此需時考慮，未料對方竟立即回覆「滾吧」、「沒錢你問個屁呀」，令她大感愕然。樓主在帖文表示，「是我玻璃心嗎？我還在考慮而已……沒說不買啊！我還真不曉得原來這不能問」。

樓主忍不住到facebook問網民意見，大部分人都留言批評店家，並認為網購要先問清楚是很合理的事，「撿到槍？都不能問了」、「翻臉比翻書還快」、「可以回答他：滾吧！不能問你賣個屁」；另有人提醒樓主不要在fb購物，稱該平台不時都有人被騙。

不過，有少數人指出，買家追問太多也很麻煩，到頭來不買的話會令人生厭，「我看到這樣回的也會大喊『是在問屁哦，浪費我時間，有錢要買再來啦』，但是我不會打出來」。

（facebook）

#同場加映（01製圖）

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