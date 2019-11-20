女子雙11網購狂買1600件貨！送足7小時　多到快遞公司要租倉放

不少人都趁剛過去的「雙11」優惠大手網購，正等待商品陸續送貨。廣西一名女子於雙11過後需要接收多達1617件商品，龐大貨量令快遞公司也要為她租用一個臨時倉庫存放包裹，而整個送貨過程更足足花了7小時，至凌晨3時仍在「收貨」，連負責送件的快遞員也不禁直呼：「真的太累！」

廣西一名女子於雙11過後需要代公司接收多達1617件商品，龐大貨量令快遞公司也要為她租用一個臨時倉庫存放包裹。（梨視頻截圖）

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「雙11」過去一星期，各間快遞公司都忙於收貨送貨。廣西梧州一名女子近日就陸續收到網購的快遞，與他人不同的是，她收到的郵件共有1617件之多！該女子表示，自己只是代公司收貨，下單後已「戴定頭盔」，向快遞公司表明將會有較多的商品需要送運。

起初快遞公司也以為只是比一般客戶貨量較多，沒想到隨着商品陸陸續續送到，囤積於集運中心的包裹竟有逾1600件！考慮到位置有限的問題，快遞公司內部經討論後，決定為該女子租用臨時倉庫，專門存放她的郵件。

工作人員足足花了7小時才完成送貨，女子凌晨3時仍在「收貨」。（梨視頻截圖）

有負責送貨的快遞員表示，上星期三晚（13日），與同事從晚上8點開始送貨，直至凌晨約4時才將所有郵件分類及送完，完成直呼壓力大又很疲倦：「真的好累，等雙11這段時間過了要好好地睡一覺。」

內地國家郵政局資料顯示，本月13日以來，郵政、快遞企業每日投遞量達超過3億件，而14日的投遞量更高達3.45億件，創下行業的單日投遞量歷史新高。

（綜合）

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