日網民發明炭烤棉花糖神食法　台女改用煤氣爐實試　結果變成咁…

一年容易又冬天，燒烤相信是不少人的取暖選擇。有日本網民最近把燒烤必備的棉花糖食法加以改良，配上朱古力百力滋再炭烤數分鐘，就會成為朱古力棉花糖。這創新做法在網上瘋傳，有台女更決意實測，在家中改用煤氣爐燒棉花糖，結果試過3次也慘敗收場，引來大批網民留言，「放過棉花糖，它是無辜的」。

有日本女網民自創用朱古力味的百力滋當作燒烤叉串起數顆棉花糖，再用炭烤形式把棉花糖燒至外表變金黃，同時百力滋上的朱古力亦會融化，變成暖烘烘又軟棉無比的夾心朱古力棉花糖。（「sasara_miyako」Twitter圖片）

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最近網上瘋傳一種炭烤棉花糖的新做法，有日本女網民自創用朱古力味的百力滋當作燒烤叉串起數顆棉花糖，再用炭烤形式把棉花糖燒至外表變金黃。同時百力滋上的朱古力亦會融化，變成暖烘烘又軟綿無比的夾心朱古力棉花糖。該網民又稱，其他口味的百力滋例如士多啤梨味或者原味等，亦一樣適用。

大批網民紛紛稱讚她的創意，亦讚嘆原來棉花糖亦可有如此神級做法。有台女亦於網上留意到該網民的簡單新食譜，遂自告奮勇進行實試，不過因為家中並無炭爐，於是改用煤氣爐燒棉花糖。

結果她燒了3次，還未等到百力滋上的朱古力融化，可憐的棉花糖不是瞬間變火球，就是1秒即燒焦，終領略過頭兩次的失敗經驗後，於最後一次才叫成功把棉花糖燒至微金黃色，但與理想中的成品亦有很大的距離。

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台女崩潰稱：「烤了三次，三次都焦掉是怎樣！網路都騙人啦！我發誓絕對沒有故意要烤焦啦，我只是單純想吃烤棉花糖而已。」不少網民見到樓主的實測片段及成品照亦表示爆笑，「妳確定是想烤棉花糖嗎？還是想讓它當木炭」、「棉花糖火化工廠」、「你家在哪？我儘量避免經過」、「焦糊不堪棉花糖」。

有網民亦認真分析樓主的失敗原因，「妳要再把棉花糖，往上十公分」、「太靠近了」、「我上次用瓦斯爐烤也沒有這樣，妳拿太近啦要拿高一點，有一點熱度他就會焦」、「火太大啦！盡量用最小……瓦斯爐也要調一下」。

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