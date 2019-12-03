【Chair Challenge】大熱椅子挑戰睇落簡單　男士挑戰卻九成衰硬

又有新挑戰了！近日網上瘋傳一條「椅子挑戰」（Chair Challenge）的短片，挑戰任務十分簡單，只是要拿起一張椅子。不過令人覺得神奇的是，這個平平無奇的動作，可以順利完成的大部分是女性，男性多數失敗，即使身材健碩一樣遇上困難。有專家解釋，這個令人難以置信的「性別差異」，或許與男女身體構造有輕微差異有關。

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椅子挑戰步驟簡單，首先將腳尖緊貼牆腳，再向後量度多兩個腳掌的距離，然後站好。俯身令上半身與下半身形成一個90度直角，同時用頭頂住牆。姿勢準備之後，就雙手拿起已經準備好的椅子，提高到胸前，順勢站直整個人。

這一連串看似毫無難度的動作，不少女性都輕鬆完成，可是男性能夠完成的卻少之又少，均無法提起椅子站直。挑戰失敗的男性之中，看上去都十分健康，令很多人難以置信。

有科學家表示，女士比起男士更易完成挑戰，是因為男女之間的身體構造不同。（YouTube「Brooke and Jubal」短片截圖）

有科學家表示，女士比起男士更易完成挑戰，是因為男女之間的身體構造不同。（YouTube「Brooke and Jubal」短片截圖）

有科學家嘗試以科學角度解釋，其中美國科學家莊臣（Jeremy Johnson）認為，男性挑戰大多鎩羽而歸是因為男性重心位於胸部位置，而女性重心則低於臀部，所以女性彎下腰時會站得比男性平穩，有利完成挑戰。劍橋大學的福特（Brian Ford）教授則認為，由於男性的腳普遍較大，因此與牆的距離會更遠，頭頂牆部時腰會彎得更多，相反女性腳較小，令她們更加容易完成挑戰。

（綜合）