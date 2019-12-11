高竇貓只是世人的誤解？　「讀貓術」看懂正負面情緒

自問愛貓如命的你，真的了解貓咪嗎？加拿大有研究員透過播放短片的另類「讀貓術」，測試貓奴對「主人」的了解，結果發現「高竇貓」其實並不高竇，驟眼看上去「貓」無表情，但實際上牠們的臉部表情已反映了其正面及負面情緒。

本身是貓奴的加拿大貴湖大學（University of Guelph）動物生物科學系教授梅森（Georgia Mason），早前率領研究團隊邀請來自85個國家的6000多名受訪者，邊答問卷邊觀看有關貓咪表情的短片，測試能否判斷貓咪做出了正面（positive）或負面（negative）表情。

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受訪者在短片中只會看到貓咪大頭，不會聽到任何聲音，也沒有任何背景畫面，故只能是單憑貓咪的面部表情去判斷，牠們當時的情緒究竟是正面還是負面；結果大部分受訪者答對約六成，準確度達到75%以上的受訪者僅13%。梅森表示，這反映很多人都不懂得如何解讀貓咪的表情，「貓咪透過臉部表情跟我們交流，稍加訓練便不難發現到，我認為貓咪確實已進化出一致的面部表情，人們能可靠地看到真實的一面。」

研究指出，獸醫及動物專家大多天生懂得「讀貓」，所以與其他受訪者相比，他們較易判斷出貓咪的表情。研究員謂，是次結果反映雖然不少人寵貓，但並不代表對貓咪有深入認識。

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