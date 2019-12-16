【聖誕禮】網民嚴選10大最無誠意聖誕禮物　馬克杯竟然唔係排頭位

聖誕節是充滿慶祝、歡樂與遊戲的日子，三五好友約在一起吃大餐、唱歌或是玩交換禮物，樂趣永遠不嫌多，每年都可以蹦出新花樣，這也是港人永遠過不膩聖誕節的原因之一。

說到交換禮物這件事，不少人的送禮標準是參照時下的流行物品，或貼心的想買日常小物不造成收禮人的浪費——但喜好畢竟是主觀的，你挑選的禮物也許是對方已經收到手軟的惡夢……

哪些交換禮物最討人厭？（freestocks.org/Unsplash）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統計出網友最不想收到的聖誕交換禮物TOP 10，也許趁現在換還來得及喔！

即睇聖誕交換禮物網友最不喜歡收到的TOP 10（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 29 + 28 + 27

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月11日至2019年12月10日，共二年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『最不想收到的交換禮物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

TOP 20全排名及數據（按圖放大閱讀）：

延伸閱讀：

謝和弦爆呼麻前背著扣嫂開房間？網起底浴袍正妹…竟是才女直播主

好想叫年輕的自己別衝動啊…年過30最常後悔的10件事

LV、Nuna、Apple都受害！ 仿冒集團最愛仿的時尚名品

【本文由「DailyView 香港網路溫度計」授權轉載。】