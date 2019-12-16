【咪以為好小事】2cm頭髮插入腳板底　台灣3歲童要全身麻醉做手術

蟻多都會摟死象，一條頭髮插入身體，隨時好大件事。台灣高雄一名3歲男童走路時頻頻喊痛，爸媽一檢查才發現，原來有一條頭髮卡在他的右腳腳板上，本來以為是小的事，沒想到醫生用盡方法都無法取出這根頭髮，之後男童要轉到大醫院，一查再發現頭髮從原本的位置轉移到腳趾縫間，最後男童要全身麻醉進行手術，才順利拿出頭髮。

台灣高雄一名3歲男童走路時頻頻喊痛，家長檢查後竟發現，有一根頭髮卡在他的右腳腳板上。（網上圖片）

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高雄長庚醫院小兒科外科主任李信儀日前分享一則病例，指日前有對父母帶3歲男童到普通診所看診，稱孩子走路時會叫痛，醫生檢查後發現一根頭髮卡在其右腳底，怎麼拔也拔不出來，之後醫生在男童腳底開了一個小洞，試圖夾出頭髮，但男童不斷動來動去，最後仍未夾出頭髮。

2厘米的頭髮成功取出，手術只是花不到5分鐘。（網上圖片）

家長其後帶男童轉到高雄長庚醫院就診，那時當值的李信儀檢查男童狀況後，決定第二日為男童進行全身麻醉手術。不過手術當天，他發現男童腳底的頭髮竟已移動到其大腳趾和第二腳趾之間，幸好手術十分順利，連同麻醉和取出，前後只花不到5分鐘，最終成功將這根2厘米的頭髮取出。

李信儀指出，這種頭髮插入皮膚內的情況，在醫學上稱為「理髮師症候群」，通常發生於理髮師等職業，臨床上比較少見，但如果不取出皮膚內的頭髮，長遠可能在患者體內造成慢性發炎反應，若遇細菌感染，發炎情況則會更嚴重。