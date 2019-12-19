3個微博女生分享整容經驗　割眼皮隆鼻削腮骨　猶如變成另一人

現今貪靚女生已不再忌諱談及整容，甚至勇於在網上分享成果。有微博徵集整容者的分享，其中3名女生手術前後猶如換了人，她們經過割眼皮、隆鼻、削腮骨的改造，顏值即時大幅上升，引來女網民們哄動。

【整容微博女#隆鼻】1.這女生嫌鼻樑不高，動手術後即見驚人變化。（微博圖片）

1.豬鼻女被讚後生10年

有長髮女生嫌棄自己鼻樑偏低，正面看鼻孔較明顯，故接受隆鼻手術，從其分享照片可見，手術前的她只是普通女生，手術後鼻子明顯較筆挺，側面看顏值升幅更高，而且上妝後，更被讚如年輕了10歲，少婦樣都變成少女。

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【整容微博女#削腮骨】1.不少國字臉女生，都會為臉型感煩惱。（微博圖片）

2.削腮骨變V臉美女

不少國字臉的女生，都會因為腮骨太闊而感煩惱，身材再瘦也會給人胖胖的感覺，也不符現時的審美，有國字臉女生自感腮骨太大臉型嚇人，不滿自己的大盤臉下，進行下手術切除下頜角過於突出的部分，使臉型變為橢圓形或瓜子臉，結果手術大成功，她也同換了頭一樣，妝後美得令人認不出。

【整容微博女#割眼皮】1.努力掙開眼睛也總是掙不大，確令人感煩惱。（微博圖片）

3.女生割眼皮後好自然

不少眼皮不深的女生，都予人小眼睛的感覺，有微博女生不滿自己刻意瞪眼，才現淺淺的雙眼皮，決定割雙眼皮，手術後逃不了眼皮極腫的狀態，惟隨時間過去，新的雙眼樣愈見自然，化上妝後完全看不出手術的痕迹，變成甜美的大眼少女。