內地銀行搞存款1萬人仔送最少1斤豬肉　大媽晨早排隊：多開心啊

內地豬肉價格高企，有銀行想出以存款送豬肉做綽頭，結果真的引多名大叔大媽排隊入錢！浙江台洲一家銀行日前大搞「存款送豬肉」活動，只要存入1萬元人民幣（約1.1萬港元），就可以「抽豬肉」，最少有1斤，引來關注之餘，更真的有人晨早排隊，成功派出1097份。不過，有內地傳媒指，用禮品吸引市民存款可能是違規行為。

內地浙江一間銀行搞存款送豬肉活動。（網上圖片）

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內地豬肉貴到令不少市民叫苦連天，浙江臨海市農商銀行杜橋支行推出存款1萬元人民幣送至少1斤豬肉的活動，名義上是新年抽獎活動，運氣好的話甚至可以抽到一整頭豬，存款越多，禮品越多。除了內地人最愛的豬肉，還有洗衣機、雪櫃等，但最吸引的當然是豬肉，相關宣傳亦引來網民熱議。

內地記者聯絡銀行職員，對方稱銀行每年都會辦一些存款送禮活動，埸面這麼宏大還是頭一次，他們經豬肉商買了5、6頭大肥豬，在屠宰場處理後分割成1000多份，大部分豬肉都切成一斤左右，有些切到3、5斤重，除了看你存多少錢，還要看運氣。市民一筆過存款1萬元以上、存款期限最短為3個月後會有一次抽獎機會，抽到號碼去領取相應號碼牌的豬肉。

為什麼需要舉辦抽豬肉送禮活動？原來這家銀行去年搞過送烤鴨的活動，由於每份烤鴨都有重量、大小等差異，導致一些大媽左揀右揀，搞得分派的效率很低，甚至出現糾紛，所以今次塊塊肉貼上號碼牌，抽中就要不准挑選。

活動當日，一大早有一大群老人到銀行門口排隊存錢，當天派出了1097份豬肉。其中一名排隊大媽稱，她將2萬多人民幣存起，「錢還是自己的，利息也不錯，還能領到一份豬肉，多開心啊」。

銀行職員稱，較年長的市民一大早已去排隊。（網上圖片）

內地傳媒指，銀行年底要考核員工找到多少存款，送iPhone、房車、遊行套餐不在話下，不過，根據《商業銀行法》，存款利率之外贈送金錢、禮物等屬隱形利率行為，用這些手段吸引存款涉嫌違規。

有較年輕的網民笑言，這些活動對老年人較有吸引力，「我差的是這一斤豬肉嗎？我差的是這一萬塊錢啊！」，又笑問存1億要多少頭豬。

（綜合）