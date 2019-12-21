內地網紅被封「女版吳亦凡」　超帥氣打扮令網民尖叫：分不到性別

被稱為「帥到分辨不到性別」的內地網紅「J_Maxxxxxx」近來在網絡上人氣急升，擁有深邃有神的眼睛，加上高挺筆直的鼻樑，笑起來還有一排潔白整齊的小牙齒，非常吸引，而且穿搭時尚，走在潮流前端，不少自拍照看起來還像中國人氣歌手吳亦凡，原來帥氣外表藏着的竟是一名90後女生！

內地網紅J_Maxxxxxx被稱讚為「帥到分辨不到性別」。（微博「J_Maxxxxxx」圖片）

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來自浙江寧波的「 J_Maxxxxxx」在微博已有逾120萬名粉絲，擁有高佻修長身材的她主要以帥氣男裝作打扮，留着一頭清爽俐落的短髮，眉清目秀的樣貌比有些男性更符合「小鮮肉」的外表。

1995年出生的她12月剛滿24歲，她早已在微博公開出櫃，於個人介紹一欄寫着「女同志」，並標明為「交往中」，對於常被他人因其外型搞錯性別，J_Maxxxxxx曾笑言：「剪了這個頭髮之後，素顏的每一天都覺得自己是個直男。」

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有網民則指J_Maxxxxxx潮流穿搭及拍照風格，很像內地人氣男歌手吳亦凡，又稱自拍照讓她看起來更相似，因而有「女版吳亦凡」之稱。