元朗翠園派優惠券　有效期7日變1日　網民呻搵笨

臨近年尾，食肆都做好準備迎接冬至及聖誕的傳統消費旺季，有酒樓派發優惠劵吸引客人再次光顧，不過有網民早前於元朗翠園用膳後，收到一張使用期為一星期的優惠劵，但另一項細則卻列明其中6日不能使用，7日優惠期實際只得1日，令他頓感「搵笨」。

有網民早前於一酒樓用膳後收到一張使用期為一星期的優惠劵，但細則卻列明其中6日不能使用。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

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該網民早前於facebook群組「中伏飲食報料區」發文，稱上周四（19日）到元朗翠園用餐後，獲店方送上優惠劵。從他上載的相片可見，優惠劵上列明使用期為本月20至26日，只限星期一至五、公眾假期外的午市使用，另一細則亦特別列明本月21至25日不能使用。根據劵上細則，即優惠劵的實際使用期只有本月20日一日，令有劵不能用的樓主大呼無奈。

優惠劵的有效期由7日變1日，令樓主也哭笑不得。（資料圖片）

不少網民看到相片都直指優惠劵得物無所用，「送，都送得衰過人」，又質疑食肆「玩嘢」，刻意送出魔鬼在細節的優惠劵吸引食客，「可能要跑數，所以想你嗱嗱臨去多次」，亦有人認為樓主可自行選擇使用優惠劵與否，故不存在中伏問題，「有乜好怨話中伏，無人用槍指你要去呢間」。

記者致電元朗翠園查詢，職員表示若不能在指定日期使用優惠券，可拿回酒樓換領稍後日子的優惠券，可同樣享有相同條款細則的午市優惠。

【熱話#同場加映1】（01製圖）

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