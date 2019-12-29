麻鷹闖雞舍開殺戒　遇抗暴雞群遭「私了」　獲救時嚇到Ｏ嘴呆萌

兒時玩意「麻鷹捉雞仔」看似很好玩，但背後卻道出雞群受到鷹的威脅。但受壓迫的群眾也會有反抗的時刻，最近美國有農場就上演一幕「雞群圍攻麻鷹」的大戰！農場職員發現有一隻麻鷹闖入雞棚，相信想狩獵開餐，詎料麻鷹面對「以一敵百」的困境，狩獵不成反遭雞群「私了」圍攻，慘被追打到角落遭瘋狂圍毆，場面非常慘烈。最後職員出手救鷹，但牠早被嚇到不知所措，被抱着時露出「O嘴」萌樣，令網民集體笑爆。

農場職員發現有隻麻鷹闖入雞棚，詎料麻鷹面對「以一敵百」困局，開餐不成反被雞群圍毆。（fb專頁「Rustic Road Farm」片段截圖）

最後農場職員出手救鷹，但牠早被嚇到不知所措，其「O嘴」樣更引網民笑爆。（fb專頁「Rustic Road Farm」片段截圖）

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位於美國伊利諾伊州凱恩縣（Kane）的農場「Rustic Road Farm」於上周日在facebook專頁上載短片，表示有隻麻鷹膽敢闖入農場內的雞棚，相信以為是狩獵的好地方，伺機大開殺戒開大餐。

不過，麻鷹似乎忽略了群眾力量，落單弱勢的雞一旦團結起來，其爆發力不能少覷，雞群集結向麻鷹發動群攻，逼牠到角落後仍繼續圍毆。片中可見，雞群攻勢比麻鷹更兇狠，看來要將對方置於死地。麻鷹試圖突圍，不斷掙扎並飛走至另一角落，但仍被雞群追趕圍毆，終被打到瑟縮一角求饒。

麻鷹狩獵不成，更遭雞群圍毆「私了」……

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農場職員見狀伸出援手，在憤怒的雞群中救回麻鷹，不過牠早被嚇到目瞪口呆，職員更特意為牠的「O嘴」樣來個大特寫，像是被打到懷疑鳥生：「我是誰？我在哪裏？」。帖文末段指出，職員最後把麻鷹帶到農場安全的位置放生，估計經歷完這次教訓，應該有很長時間亦不會再來。

影片引來大批網民熱議，紛紛表示畫面很爆笑，「老鷹臉上寫滿後悔」、「我從來都不怕雞，但我想我今後都要做惡夢了」、「一臉被打到懷疑『鳥』生」、「這隻以後只能抓兔子、老鼠了，前途堪憂」。

（fb專頁「Rustic Road Farm」）