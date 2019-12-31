住酒店洗澡驚見沐浴露藏開封避孕套　中招女勁嘔心：剛塗了什麼…

內地不時爆出酒店衛生欠佳的消息，無論住客如何小心仍是避無可避。山東一名27歲女子日前入住當地一酒店，洗澡時發現擠不出沐浴露，打開瓶蓋查看竟發現按壓吸管被一個已開封的避孕套包着，令她嚇得驚呼：「太噁心了，難以想像剛才塗到身上的是什麼東西！」她即向酒店投訴，惟經理竟稱沒有證據顯示避孕套於女子入住前已出現，質疑她是同行，刻意生事抹黑。

內地一女子入住酒店時，竟於沐浴露內發現已開封的避孕套，投訴後更被質疑是刻意抹黑。（澎湃新聞圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發平安夜晚（24日），居於山東昌樂市的27歲馬姓女子因要到附近的濰坊市進行工作面試，完成後已入夜，故以「美團」手機程式訂了當地的格林聯盟酒店一間房價為70元人民幣（約78港元）的大床房，打算入住一晚再回家。

馬女入住酒店後便洗澡，期間竟發生令她花容失色的驚嚇事件。她說洗澡時發現沐浴露很難擠出，「擠的時候就發現出的特別少，塗在身上以後仍不夠，於是第2次去擠，這次就怎麽都擠不出來了」。

她以為沐浴露已用光，但拿起瓶身仍覺有重量，遂打算擰開瓶蓋查看，沒料竟看到按壓吸管被一個已開封的避孕套包裹着，頓感非常噁心：「難以想像剛才塗到身上的是什麼東西！」

她即時致電酒店前台電話投訴，惟職員表示經理已下班，翌日早上她再次致電要求調查事件，經理了解過後指，「沒有證據證明避孕套是她入住前就有的，故事情無法解決」。

【熱話#同場加映1】（01製圖）

經理其後又補充，過往有酒店業的同行入住時故意做出同類事件，故不肯定馬女是否刻意生事抹黑，「因為酒店房間裏面沒有監控，沒有辦法證明不是她自己放進去的」。

事件獲傳媒報道後，馬女再次與酒店經理商討事件的後續處理，經理提出房價全數退款，惟期間卻表示：「把房費退了不就完了嗎？你還要精神損失費啊？」態度令馬女難以接受，雙方最終未能達成共識。

（澎湃新聞）