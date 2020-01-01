【高以翔猝死】浙江衛視照跨年熒光棒充觀眾　網民：亞視掟壽包

每到除夕都是內地電視台辦跨年節目爭收視的日子，往年總成熱話的浙江衛視今年卻出晒事，只因電視台懶理台灣明星高以翔猝死，堅持辦跨年引發眾怒，被網民集體杯葛，觀眾席勁冷清下，竟以熒光棒充人數，收視也墊底。消息傳開，香港網民即時想起亞視台慶向無人觀眾席拋壽包一幕，笑言浙江衛視較聰明，關燈了都算「呃得下人」。

浙江衛視跨年無人睇表面看氣氛不錯，誰知原來座位上的竟是熒光棒而非觀眾。（微博圖片）

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今年浙江衛視雖不是粒粒巨星，惟當紅藝人不在少數，《奔跑吧兄弟》成員李晨和鄭愷，吳謹言，范丞丞、言承旭、張嘉倪，連汪明荃也北上現身，惟現場的觀眾席卻冷冷清清，只靠不少空座位前的熒光棒充當熱鬧的畫面，鏡頭過場還好，現場看來十分尷尬，就連網上看直播的人數也不多，最終收視報告可見墊底。

說到底網民及觀眾對浙江衛視如此不客氣，全因早前發生台灣明星高以翔拍攝《追我吧》時猝死，事後電視台處理方式令人不滿，亦懶理網民要求停辦跨年的聲音，引發眾怒。

不少網民看到流傳現場的觀眾席慘況，諷刺恥笑「這是國王的座位嗎？」、「熒光棒比觀眾還多真好笑」、「浙江衛視真有錢，居然花費如此大的精力給熒光棒辦了一場跨年演唱會。」

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經典重溫亞視台慶向空凳掟壽包↓↓↓↓

不少香港網民想起亞視經典拋壽包一幕。（影片截圖）

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有香港市民獲知熒光棒充觀眾的事，都笑言立即想起了亞視台慶拋壽包的經典一幕！

事緣8年前亞洲電視55周年台慶移師北京開騷，在可容納1.7萬人的場館，原入座達八成，惟節目大沉悶令觀眾大逃亡，至尾段只餘一成人死守，臨完場亞視本預備大批壽包與觀眾分享，惟面對大批空凳，台上的人都只能懶有氣氛將壽包拋上空凳了事。

事隔多年當時在場的袁文傑亦笑言，當刻感覺只想快點擲完快點走，又大爆當日節目嚴重超時，大部分觀眾都已離場，大家只想快收工，而更爆的是假壽包而非真包。