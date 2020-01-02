女兒詐病睇醫生吐出心酸原因　遭媽媽怪責嘥錢　網民嘆社會悲歌

撰文：卡洛兒
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「如果我冇唔舒服，你係咪就去返工啦？」一對母女早前到診所看病，過程中女兒一直沉默，看醫生亦只說「唔舒服」，被媽媽不斷追問下終吐出心聲，坦承自己為了一個原因而詐病。不過她卻未觸動為生計着急的媽媽，被狠罵「你搞到我白白要畀錢！」診所護士目擊並把事件分享到網上引起網民熱議，不少人慨嘆這是「社會悲歌」，心痛女孩只懷着卑微心願卻換來責備，但同時亦明白媽媽的反應只因生活逼人。
一對母女早前到診所看病，在媽媽不斷追問下，女兒才坦承自己是為了一個原因而詐病。（示意圖，非當事人）
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Facebook專頁「診所低能奇觀」日前分享一對母女到所看醫生的經過，指那位媽媽不斷問女兒有何不適，又嘆氣道「唉，又冇幾百蚊，今個月你老竇都唔知搞唔搞得掂」，看似很不情願的帶女兒來看病。過程中女兒一直沉默，即使見醫生時亦只講出3個字「唔舒服」，直到等取藥時，她才開腔說出心聲，坦言自己根本沒有患病。不過該母親因女兒的詐病原因更生氣，更一度希望護士能免收診金，並責罵她「你睇吓你，你搞到我白白要俾錢啦吓」。
↓↓↓ 母女看病對話全過程 ↓↓↓
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帖文引起網上熱議，有人感同身受，「我細個都係咁，父母做街市年中無休，幾羨慕同學們可以同屋企人四圍去！」亦有網民擔心事件會為女孩帶來陰影，直指帖文放滿「洋蔥」：「女兒只係想媽媽陪伴下自己。」但有人則認為媽媽也有難處，「有邊個老竇老母唔想日日陪個仔女成長？搵食難」，認為家長可向孩子解釋多些自己的情況。
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