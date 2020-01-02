女兒詐病睇醫生吐出心酸原因　遭媽媽怪責嘥錢　網民嘆社會悲歌

「如果我冇唔舒服，你係咪就去返工啦？」一對母女早前到診所看病，過程中女兒一直沉默，看醫生亦只說「唔舒服」，被媽媽不斷追問下終吐出心聲，坦承自己為了一個原因而詐病。不過她卻未觸動為生計着急的媽媽，被狠罵「你搞到我白白要畀錢！」診所護士目擊並把事件分享到網上引起網民熱議，不少人慨嘆這是「社會悲歌」，心痛女孩只懷着卑微心願卻換來責備，但同時亦明白媽媽的反應只因生活逼人。