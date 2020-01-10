拒養貓港媽突變主子瘋狂粉絲　自度課程再側拍　家人群組狂洗版

不少原本抗拒養貓的年長一輩，主子入屋後都會被其魅力所征服，隨時親過親生仔女。有網民分享媽媽與家貓的爆笑互動，指當年極力反對養貓的媽媽，如今對貓咪「惜到燶」，每天為牠自度及編排整天課程，更趁主子上堂瘋狂側拍，再洗版家人WhatsApp群組。網民激讚伯母太可愛，溫馨提醒樓主「好快就會發現自己的身世」，嘲笑她地位不保。

有女網民上傳WhatsApp家庭群組截圖，表示媽媽在家中陪貓主子上「捉鼠課」。（「天下貓貓一樣貓群組」fb圖片）

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有女網民在facebook群組「天下貓貓一樣貓」發文，表示原本極力反對養貓的媽媽，突然在WhatsApp家庭群組上傳多張貓主子家居照，當中最爆笑的更是媽媽的相片描述，她為貓貓安排上「捉鼠課」和「瑜伽課」，又配上「仲諗緊點捉老鼠」等字句，貓主子亦配合地對着逗貓棒擺出「沉思樣」，非常可愛。

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力求完美的樓主媽媽其後幫主子穿上「校服」，透露下堂學瑜伽和有小息，其他家人猶如在監堂般。帖文一出，網民都被這對「母女」逗笑，大讚「媽媽好可愛呀」、「伯母好有創意喎，幫貓貓編埋上課時間表」，希望樓主日後繼續更新貓貓的相片。

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眾多網民火速被圈粉，樓主其後再於群組補上粉絲要求的瑜伽堂及課後活動「焗桑拿」照片，透露家人早已為貓主子開設Instagram帳號。媽媽與主子的關係親密如「真母女」，當被網民說笑問到曾否懷疑自己不是親生女，樓主也打趣說：「真係有。」

（facebook、IG「doudoubb.0307」）