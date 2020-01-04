張馨予搭高鐵除鞋踩椅背　被罵沒公德心　本人迅速現身咁回應…

內地女星張馨予出道以來負面新聞不斷，港人對她的認知可能是吳卓羲舊愛，但自從她嫁給內地反恐特工何捷後晉升為「軍嫂」後，旋即獲軍媒幫她洗白，她最近又經常上載新劇軍裝照，一改印象。然而，日前她上載一張坐高鐵照片，脫鞋踩着前面椅背，被一班內地網民批評沒公德心。但張馨予旋即回應稱座位可以平躺，然後就有一大班網民出來說她坐的應該是商務座位，揶揄批評者沒質素坐不起商務座位，最後張馨予索性刪除帖文。

張馨予日前坐高鐵除鞋踩椅背，被網民批評沒公德心。（微博圖片）

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張馨予日前在微博上載一張照片，寫道：「2020年第一天，一個人坐高鐵趕路中。」照片顯示她正在坐高鐵，蓋着一張被子，鞋子脫下放在一邊，只穿着白色襪子踩着前方的座椅。

張馨予嫁給內地反恐特工何捷後晉升為「軍嫂」。（微博圖片）

網民看到她只穿着襪子踩着前面椅背，即罵她沒公德心、不文明、沒質素，不應在公眾地方脫鞋等，還笑稱：「小心被罵上熱搜。」結果真的被罵到上熱搜。看到網民批評後，張馨予馬上回應，稱：「因為提供了拖鞋毯子，座位可以平躺，如果穿着鞋子躺着也挺奇怪的吧。」

2011年網上傳出一張疑似張馨予和吳卓羲的床照，令戀情曝光。（吳卓羲微博圖片）

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旋即有網民稱張馨予坐的是高鐵商務座，座位是可調節，方便乘客躺下休息，力撐「不脫鞋怎睡」，指責批評者沒錢坐，「應該去買個商務座體驗一下」，認為張根本沒必要解釋。不過有留言笑稱張馨予回應速度奇快：「張馨予求生欲好強！」最後張馨予還是刪除了帖文。

張馨予出道後負面新聞不斷，2011年網上傳出一張疑似和吳卓羲的「床照」，被指想借當時紅遍中港的吳卓羲上位。之後她又戀上內地當紅男星李晨，發展數月後分手，惟李晨和范冰冰交往後，張馨予又突然在微博有意無意提起李晨，迫出李晨回應，稱當時是「張小姐」出軌才搞得分手收場，負面新聞令網民對張馨予沒有多大好感。

然而，張馨予前年下嫁內地反恐特攻何捷，晉升軍嫂，更是第一位嫁給軍人的內地女星，軍媒急急為她洗白，之後她又出演內地劇《號手就位》，化身軍醫以一身軍裝示人，立心用正面形象示人。

（微博）