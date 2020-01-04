「棉花糖焦糖芝士臭豆腐」太前衛？　網友指見到會丟落垃圾桶！

（facebook@爆廢公社）

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臭豆腐又臭又香，是台灣國民美食，一名男網友在爆廢公社分享「棉花糖焦糖芝士臭豆腐」，原PO表示，吃起來甜甜的，但吃到後面會有臭豆腐的味道，讓他直呼「真是太前衛了」。原PO也補充，因為是叫外送，所以棉花糖融化了，不然原本應該看起來比較可愛，掀起網友熱烈討論。

一名台灣男網友在爆廢公社分享「棉花糖焦糖芝士臭豆腐」（facebook@爆廢公社）

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這能吃嗎😨

不少網友表示，這個組合搭配有點可怕.....看了完全沒食慾><（點圖放大瀏覽網友留言）↓↓↓

想Try

不過也有網友表示，很特別欸～想買來吃吃看是什麼味道😋（點圖放大網友留言）↓↓↓

泡菜咧？

還有眼尖網友發現，吃臭豆腐怎麼可以少了台式泡菜！！！（點圖更多網友留言）↓↓↓

相信大家都想知道到底好不好吃？原PO也留言回覆「不難吃，吃起來很好玩」～有勇氣的朋友快去挑戰A__A

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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