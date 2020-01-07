老師扯學生頭撞黑板被調走　家長卻要求他回來：集體成績下滑

有些老師非常嚴厲，甚至出動體罰，未必個個家長都唔接受。近日江蘇鹽城市濱海縣有一名老師毆打學生，更將學生頭部猛烈撞向黑板，事後學生臉部淤青的照片在網上瘋傳，校方於是把有關老師調離學校，不過結局竟然出現大逆轉，事後竟有不少家長希望該名老師能重返崗位，更打手印請願。

李老師懷疑因不滿學生漏了做兩道數學題，當場毆打學生，猛打學生耳光十多次，又把學生的頭猛烈撞向黑板，導致學生左側眼眶和左側整個臉部大面積淤青紅腫發黑。（網上圖片）

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該名姓李的老師原本任職於江蘇鹽城市濱海縣第一初級中學，是一年級某班的班主任，12月20日上午，李老師疑因不滿學生漏做兩道數學題，當場毆打學生，猛打學生耳光十多次，又把學生的頭猛烈撞向黑板，導致學生左側眼眶和左側整個臉部大面積淤青紅腫發黑，當時眼睛更有模糊看不清的現象，晚上開始有頭昏、嘔吐，脖子疼等症狀。

學生的傷勢事後被上傳上網，引來網民關注，校方調查後，確定網上說法屬實，對外公布會將對該老師作出嚴肅處理，並向被體罰學生提供治療和心理疏導工作。有知情人士則透露，事發後，李老師就被調離學校。

不過想不到事情還沒完，12月22日，一份題為「關於'懇請安排李清平老師重回七（1）班正常上課的訴求」的請願書在網上傳開，請願書共有兩頁紙，有50個人的簽名和打了紅色手印。

參與簽字的學生家長顧女士指，七（1）班第一次考試排名全校倒數第一，後來在李老師引導下，不是第一就是第二，她指「現在家長揪心的不得了，很多家長哭的很厲害。孩子現在的狀態很不好，集體成績都下滑。」

另一名學生家長廖女士也說，李老師雖然是語文老師，但他「什麼都管」。李老師每天晚上會把作業要求、視頻發到群裡，假期時還會每天詢問孩子做作業進度，十分盡責。

而放假或晚上放學，家長將小孩子的作業發到班級群裡，李老師看到小孩子的作業錯了，亦會主動聯絡家長，指出錯誤，廖女士稱讚「其實李老師還是很負責的」。對於家長的要求，該校校長暫時未作回應。