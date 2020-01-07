海水倒灌致曼谷自來水有鹹味　當局稱安全　建議腎病患者煮飯減鹽

氣候變化愈來愈嚴重，世界各地城市受到的影響亦都愈來愈大。泰國曼谷最近因為海水倒灌及旱災的影響，致食水出現鹹味，令當地居民擔憂。不過當地政府部門指出，食水仍然可以安全飲用，但有腎臟問題者煮飯調味就要減鹽了。

曼谷因為海水倒灌而令自來水有鹹味。（資料圖片）

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泰國昭披耶河是曼谷水源之一，亦是泰國最大河流，不過該河因為旱災而水位下降，同時泰國灣水位上漲，結果形成海水倒灌，有關問題令曼谷市內供應的食水有鹹味。

根據世界健康組織（WHO）的建議，人體每日應該吸收不多於2000微克的鹽份，而自來水含有的鈉及氯化物亦分別不應該超過每公升200微克及250微克。自傳出食水有鹹味後，曼谷大都會區水務局（The Metropolitan Waterworks Authority）即時設法緩和民眾的恐慌情緒。

當局表示食水可以安全飲用，不過煮食時要減少調味。（資料圖片）

水務局專家指出，一般自來水的每公升鈉含量為100至150微克，「不可能因為飲水而攝取達到可以危害身體份量的鈉」，但同時建議有腎臟問題的病人需要小心，煮食時亦應減少使用豉油及魚汁，以免令菜式變得更鹹。

水務局為解決問題將於泰國灣水退的時候抽取河水，同時已經在18個辦事處設立供水點，為受影響的人供水。供水點的水由其他濾水廠處理，而且該廠使用湄公河的河水，因而不會受到海水影響。

（綜合）

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