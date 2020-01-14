省錢救精神病弟弟　貴州24歲女長期辣椒拌飯　瘦到僅47磅病逝

家裏有人生病，不但患者辛苦，全家都可能面臨經濟問題。貴州省銅仁市24歲女子吳花燕父母雙亡，與弟弟相依為命，因弟弟患有間歇性精神病，她為省錢幫弟弟治病，長期只吃饅頭或辣椒拌飯，導致長期營養不良，去年10月體重跌至43斤（47磅），事件傳開後獲不少好心人捐款，惟她最終仍因病情加重於日前（13日）不幸離世。

因為長期營養不良，吳花燕頭髮狂掉，眉毛也接着掉光，後來因心臟瓣膜損傷嚴重入院。（網上圖片）

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吳花燕本來是貴州盛華職業學院經濟學專業大三學生，由於嚴重營養不良，加上被病痛折磨，身高只有1.35米，四肢也消瘦得只剩皮包骨頭。吳花燕母親在她年幼時離世，父親也在她18歲時患上了肝硬化，因沒錢治療去世。

父母雙亡後吳花燕與患有間歇性精神病的弟弟相依為命，姐弟靠每個月300元人民幣的政府資助維持生活，為省錢吳花燕極度節儉，基本不吃早餐，有時午餐晚餐僅吃饅頭，又長期將家中的辣椒帶到學校拌飯吃。

吳花燕入院時，只有20多公斤，也因為太瘦不能進行心臟瓣膜手術。（網上圖片）

因為長期營養不良，吳花燕頭髮狂掉，眉毛也接着掉光，而且弟弟間歇性精神病發作，吳花燕指「弟弟開始胡言亂語，眼神呆滯，到處亂跑，連我都不認識了。我當時特別絕望，但是我又不能放棄他。」雖然自己身體十分虛弱，但吳花燕仍把弟弟送到了松桃縣華康醫院治療，為籌措治療費用，吳花燕還要到處籌款。

直至去年10月，吳花燕因心臟瓣膜損傷嚴重入院，令她省錢救弟的故事曝光，民政部門緊急啟動急難救助程序，撥款 2萬元人民幣救助資金，亦有人發起網絡眾籌醫藥費，當時她只剩25.8 公斤，也因為太瘦不能進行心臟瓣膜手術，要體重上升至36公斤才能做手術。

直至本月13日，貴州醫科大學附屬醫院證實，吳花燕因病情加重已經離世，年僅24歲。她生前曾表示「春節想添幾件家具，和弟弟一起過個好年」，如今這願望再也無法實現，消息讓人心酸。

吳花燕逝世後，其百萬善款去向引起爭議。去年10月起中華少年兒童慈善救助基金會9958救助中心，開始透過不同公開平台為吳籌款，最後籌得逾100萬人民幣善款，然而11月初中心轉款2萬元至醫院給她作醫療費用後，其餘款項仍留在平台帳戶，家屬表示沒收到這筆錢，外界不禁質疑善款下落。

（綜合）