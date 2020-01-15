【澳洲山火】太空人拍澳洲俯瞰圖觀察災情：前所未有般恐怖

澳洲山火持續，火勢至今仍未受控，火場總面積比荷蘭更大，多達10億隻野生動物不幸喪生。僅看災區圖片或未能了解災情，歐洲太空總署（ESA） 太空人 Luca Parmitano早前拍下於國際太空站俯瞰澳洲的圖片，可見澳洲上空被濃密的灰雲籠罩，反映污染的嚴重情況，連太空人亦不禁形容今次山火災情是「前所未有般恐怖」。

歐洲太空總署（ESA）太空人Luca Parmitano早前於Twitter貼出由太空拍下的俯瞰相片，可見澳洲上空被大量濃厚的密雲籠罩，反映山火帶來的災害。（Twitter「astro_luca」圖片）

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目前3名美國太空總署（NASA）太空人及兩名俄羅斯聯邦航天局（Roscosmos）太空人與歐洲太空總署太空人Luca Parmitano一同於國際太空站服役，曾在太空站見證不少大型自然災難，如亞馬遜雨林大火與颶風風災，然而他們坦言澳洲山火的破壞程度是前所未見。

Luca Parmitano早前於Twitter貼出由太空拍下的俯瞰相片，可見澳洲上空被大量濃厚的密雲籠罩，灰蒙蒙一片反映當地污染嚴重。他透露相中的「巨大火山灰雲」於日落時分拍攝，與其他太空人分享時都不禁慨嘆：「我們都意識到，沒有人看過如此恐怖的大火。」

NASA及美國地質調查局（USGS）的衛星圖片顯示，山火帶來的濃煙直湧向太平洋方向。（NASA網站圖片）

↓↓↓澳洲山火至今仍未受控：↓↓↓

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除了太空俯瞰圖片，NASA及美國地質調查局（USGS）本月9日拍到的衛星圖片顯示，澳洲自然保育區所在的袋鼠島同樣受山火嚴重破壞，濃煙從山林飄出，直湧向太平洋方向。NASA其後亦預測，山火引發的煙霧將環繞地球至少一整圈，然後再次回到澳洲上空。

（綜合）