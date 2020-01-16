韓女團台籍成員舒華清純校服相上熱搜　網民Like爆讚「國民初戀」

韓國女團(G)I-DLE向來以舞台實力著稱，剛出道時還有「怪物新人」稱號，團中的「忙內」（老么）及台籍成員舒華，近日被韓國網民翻出早年的校園照，在論壇掀起熱議和登上熱搜。大批網民激讚舒華在相中猶如「國民初戀」，與校園愛情電影的「初戀」女角一模一樣。

（網上圖片）

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年僅20歲的舒華出身台灣，高中就讀於華岡藝術學校戲劇科，但在高中一年級時便休學前往韓國當練習生，直至2018年出道。有韓國網民上周五（10日）在討論區「Nate Pann」發帖，上傳一張舒華出道前的側拍照，大讚舒華「真的跟電影中畫面一樣」，隨即吸引其他網民留言讚好。

照片中的舒華將一頭長髮all-back束起成馬尾，露出精緻臉蛋，留下兩側少許髮絲；她身邊站有兩名男同學，看似在為她解答電腦上的疑難。

韓國部分囚服為黃褐色，有網民認為與舒華相中的校服很相似。（韓劇《拖旅行箱的女人》劇照）

帖文一出，短短數日已吸引近10萬人瀏覽，紛紛留言「真的是萬人的初戀」、「真的很像已經拍了好幾部台灣初戀電影」、「破千萬觀眾的臉」、「太漂亮了…就像是『清純』的最後大Boss」。不過也有眼利網民把注意力放在舒華的校服上，「校服怎麼跟囚服一樣呢？」形容兩者同樣是黃褐色，十分相似。

另有網民感歎舒華出道前後外貌「零差別」，就連化妝與素顏Look也幾乎一樣。

其實舒華在出道後，早已毫不忌諱地在社交網站上傳素顏照，坦言自己平時不愛化妝、做指甲和染髮，但會「乾乾淨淨的出門」，「我喜歡自然、我愛我的本身，就算在你們的眼裏覺得是瑕疵的，我都覺得珍貴，這就是我要的美」，發文回擊酸民針對她經常素顏或只化淡妝的批評。

（Nate Pann）