賴品妤扮火野麗性感謝票　網民重點卻是高中制服照：好像柴咲幸！

2020台灣大選剛結束，政壇上出現許多受矚目的新人，民進黨新科立委賴品妤就是其中之一，年僅27歲的她特別喜愛cosplay，時常在社交平台放上自己變裝後的模樣，受到許多粉絲的稱讚。近日她的高中制服照片曝光，青澀甜美的模樣更是迷倒一票網友。

賴品妤cosplay火野麗性感謝票。（Facebook@souichi0302）

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有「太陽花女戰神」稱號的賴品妤愛cosplay是出了名的，她在上周六（11日）確定當選立委後，深夜就在臉書上貼出一張在汐止風景區拱北殿拍的照片，只見她打扮成「火野麗」的模樣，再配上特效，相當吸睛。她還寫著自己是新北市第十二選區的新科立法委員，未來四年請大家多指教，吸引了上萬人按讚並留言祝賀。

賴品妤曾cosplay成《新世紀福音戰士》明日香落區造勢。（Facebook@souichi0302）

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而近日她的高中制服照也被網友翻了出來，照片裡她穿著學校制服、百褶裙、黑色長襪，頭上再綁著雙馬尾，對著鏡頭擺出各種姿勢，有手比愛心、也有坐在地上秀出細長美腿的姿勢，清純的模樣讓許多網友看了直呼「戀愛了」，甚至還有人大讚「真的很像日本女明星」，讓賴品妤的知名度更上一層樓。

有網民認為賴品妤與柴咲幸長相相似。（Facebook@souichi0302）

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