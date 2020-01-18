省錢救病弟瘦至47磅病逝　貴州女確診早老症　按遺願遺體捐大學

貴州省24歲女大學生吳花燕生前為了照顧病弟，長期只以辣椒拌飯節省開支，導致營養不良，最終不幸在周一（13日）病逝，其遭遇引起全國關注。醫院早前診斷吳女患有罕見先天遺傳的早老綜合症，此病目前無法完全根治，弟弟在她病逝後按其意願捐出遺體，供科研和醫療之用，遺愛人間。

貴州24歲女大生吳花燕因長期營養不良，頭髮狂掉，眉毛也接着掉光，去年底因心臟瓣膜損傷嚴重入院。（網上圖片）

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居於貴州省銅仁市的吳花燕父母雙亡，與患有間歇性精神病的弟弟相依為命。本身就讀大學三年級的她為省錢給弟弟治病，長期只吃饅頭或辣椒拌飯填肚，以致營養不良，去年10月體重跌至43斤（47磅），因心臟瓣膜損傷嚴重入院。

傳媒報道兩姊弟的遭遇後，外界即為兩人網絡眾籌逾100萬人民幣的善款，惟吳花燕體重過輕無法做手術。直至本月13日，貴州醫科大學附屬醫院證實吳花燕心功能衰竭病逝。院方其後公布吳女患有早老綜合症（HGPS），引起嚴重心血管及瓣膜病變。這類病患的身體衰老速度比正常快5至10倍，體內器官衰老造成生理機能下降，他們通常身材矮小、體重下降並與身高不成比例。

在吳花燕逝世翌日，弟弟吳江龍按她生前遺願，把遺體捐給貴州醫科大學基礎醫學院人體解剖學教學實驗中心，供教學、科研和醫療用途。吳男在捐獻儀式上表示，「謝謝大家，謝謝所有幫助我的愛心人士，我永遠也不會忘記大家對我們的好」。

（綜合）