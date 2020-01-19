$9包日本豆苗可以食幾次　港媽讚食完可以再種好抵：剪完佢會再生

香港地百物騰貴，不少家庭主婦買餸時都要想辦法「慳得一蚊得一蚊」，豆苗這類相對貴價的蔬菜自然難以經常享用。不過近日有港媽於網上群組分享，稱於日式超市以9元購入一包日本豆苗，不但味道不錯，「清炒都幾好食」，最特別的是豆苗連同根部入袋，買回家後可加水再種植，「剪完佢會再生」，引來不少網民嘖嘖稱奇，分享自己的「種豆苗」過程，有人更指最厲害的一次可以將苗根多種了3至4次。

有港媽分享從日式超市買來的豆苗原來能「食完再種」，僅花9元便可食至少兩餐。（fb群組「今晚煮乜好」圖片）

該名港媽早前於facebook群組「今晚煮乜好」分享買餸情報，稱經同事介紹，在日式超市購入一包價值9元的日本豆苗，形容味道不錯，清炒後「個仔超鍾意食」。

除了味道可口，該包豆苗最特別的地方是「剪完佢會再生」，原來豆苗是連同根部入袋，買家剪下食用的部分後，可將苗根放於清水內栽種，數日後苗根便會再次長出豆苗提供食材，變相「9蚊可以食幾次」，非常抵食。

不少網民紛紛貼出相片交流「種豆苗」心得。（fb群組「今晚煮乜好」圖片）

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港媽於帖文分享她種豆苗的過程，可見她剪去要食用的豆苗後，留下約1cm的苗根，每日換水養着，4日後已長出了不少新芽，至第6日更明顯長高了一倍，新芽亦變得青綠。

不少網民看過相片都表示曾買過同類豆苗，更有人開心分享自己的「種豆苗」紀錄，笑言「我都有買，有得食有得玩」、「我都係朋友話畀我聽先知道可以再種」。亦有人交流「種菜心得」，「包装袋話要每日換清水1至2次」、「我買一棵種咗三四次，種到，不過再生出嚟就比上一次幼，無左爽嘅口感」、「翻種第二日已有好多蚊滋，嚇到我即刻掉咗佢」。

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