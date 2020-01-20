後腿啃出大洞肉腐爛　恐怖農場餓豬互食同類　「虛弱得無法尖叫」

北愛爾蘭巴利米納（Ballymena）的「麥古基兄弟」農場（McGuckian Brothers farm）近日被動物保護團體「肉食受害者」（Meat The Victims）揭發農場內環境惡劣，有豬隻因為太餓而啃食同類；有關當局及食品安全認證計劃「紅拖拉機」（Red Tractor）接報後展開調查，農場的認證資格已被中止，暫時不能出售豬隻。

「肉食受害者」表示，監察了「麥古基兄弟」農場內的豬隻情況數星期，直到上周二（14日）晚決定入農場看個究竟。從發放到社交媒體的照片所見，農場內有大批臉上沾血的死豬，以及多隻活豬後腿被同類啃出大洞，傷口腐爛，奄奄一息。

負責調查的戈蒂（Tuesday Goti）形容現場情景「令人極度痛心，有一隻豬大腿兩側都有個大洞，牠正被同類活活啃食，連尖叫的力氣都沒有，只能發出微弱的嗚咽，我們除了旁觀，根本無能為力。」

最終只能「解救」一隻豬

照片曝光，大批動物保護人士遠道而來向當局提出抗議，但最終只能與農夫和警方達成「解救」一隻豬的共識，戈蒂說：「一名警員問我『你想到要救哪一隻了嗎？』，我說『沒有』；後來又有警員問『是否所有農場都是這樣？』，她說出這句話時眼泛淚光。這就是我們如何救走其中一隻豬的經過，但能救走一隻將死的豬又有甚麼作用呢？」該隻獲救的豬被取名為「康納」（Connor），現已被送往動物庇護所。

+ 2

阿爾斯特農民工會（Ulster Farmers Union）其後代表「麥古基兄弟」農場發言，批評動物保護人士嘩眾取寵，而有關指控並不反映北愛爾蘭豬場的標準。工會發言人說，UFU作為代表農夫的機構，絕不會縱容類似情況，工會已與農業部和認證業內標準的機構商討，支持當局展開調查，但不接受闖入農場、製造恐慌及利用今次事件來宣傳的舉動。

「紅拖拉機」表示，在過去6個月曾到農場進行突擊檢查，惟未發現照片所顯示的情況，但發言人說：「我們對所看到的影像深感震驚，保護動物健康和福祉是我們首要任務。」