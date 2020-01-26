【犯太歲】竟敢在太歲頭上動土？太歲原來係指呢個行星...

編按：農曆新年時常常聽到算命師父告誡人們小心犯太歲，平日又會話不要在太歲頭上動土，但到底什麼是「太歲」呢？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「犯太歲到底是犯什麼？ 原來它與中國古天文學大有關係…」，刊於01撐場】

我們常聽到人們說「犯太歲」以及「太歲頭上動土」。但到底什麼是「太歲」呢，其實「太歲」不是一個人，也不是一個週期，而是我們所認識的行星：木星。

古代的人認為木星是由太歲星君負責。（《步步驚心：麗》劇照）

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天上的木星與中國的傳統思想看似風牛馬不相及，但其實這是中國古天文學所發展出來的民間信仰。古代的人認為天上不同的行星都是由神明所掌管，木星就是由太歲星君（又稱作：歲君）負責，所以稱作歲星，而太歲星君是人間奉祀的神明，其職責是輪值生肖、視察人間、分辨善惡、以及管理凡人一年是兇是吉，或是福是禍。而且，木星公轉一週需要十二地支，即是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，而人的生肖也是有十二個，我們每人都會擁有一個，當木星公轉完一週後，它就會與我們的生肖一樣循環完一次，所以在兩者循環時間相同的情況下，所屬的生肖就會「犯太歲」。

犯太歲的人需要拜太歲。（資料圖片）

至於「太歲頭上動土」的說法，經學家鄭玄曾解釋到「歲星為陽，右行於天；太歲為陰，左行於地」，可見古人普遍認為歲星是與地面有關係，若果人們不慎在不適合的日子動土，便會觸犯太歲，因此亦需要做點事情來「安太歲」。

因此，我們常說的「太歲」其實一直都是指木星，關於太歲的想法都是由古天文學所引伸出來的。

太歲是由古天文學所引伸的思想。（alexis_antonio／unsplash）

內容提供：來自古代的人

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