武漢肺炎│台醫生教口罩正確重用方法：用兩三天都不是問題！

台灣口罩購買實名制將上路，每人每週只能買到兩片當地政府所徵用的醫用口罩或外科口罩。咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀持續多日的民眾，該怎麼善用口罩？

兒童感染症醫學會理事長李秉穎建議，非醫用口罩和醫用口罩搭配使用，是可行的好方法。他也提醒，發燒的人只要出門就必須戴口罩、每天換，針對這部分需求，政府應考量放寬限制。

香港連日以來多區都有長長人龍，為的只是購買口罩。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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台灣疾病管制署近日重申「一不三要」的戴口罩原則，包括開放空間「不」用戴口罩，自己生病或去醫院看病時「要」戴口罩、免疫力不好的慢性病患者「要」戴口罩、出入人多密集的場所「要」戴口罩。

李秉穎表示，現在台灣根本沒有社區感染的情況，健康民眾日常生活並不需要戴口罩。發燒或有可能接觸到病人，應用醫用口罩；其餘日常生活，如果是本身有呼吸道症狀，用非醫用口罩就有阻擋飛沫噴出的效果。如果常需要用醫用口罩，數量又不夠，該怎麼搭配？

用兩三天都不是問題！台醫生教口罩正確重用方法（點圖放大▼▼▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】