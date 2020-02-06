【武漢肺炎】長戴口罩感頭暈想嘔　網民：成日好驚自己中招

武漢肺炎持續擴散，市民就算再唔想，外出都不敢不戴口罩，惟其實不少網民都呻長戴口罩反而感到頭暈想嘔等不適，時常變驚弓之鳥怕自己中招了，十分苦惱，有人笑言一招即可分辨，那就是走到無人地方脫口罩抖一抖，如隔一會沒事，那就是沒事了。

武漢肺炎陰霾下，不少市民出入都被迫要戴口罩，就算感到不適亦不敢脫下來。圖為示意圖（資料圖片）

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近日人人搶口罩皆因人人都要戴口罩，不少網民都指，現在不止搭車要戴，就算返公司都不能脫下，惟長時間戴口罩感到很辛苦，甚至有種不適的錯覺，有人在討論區「親子王國」發帖，稱口罩戴久了即感頭暈作嘔，惟現時草木皆兵，有點不舒服即擔心自己中招了。

樓主指最終要走到沒人但較開揚的地方除低口罩呼吸新鮮空氣，才能緩解不適的感覺。

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有關帖文即時引來共鳴，不少人都呻爆有長戴口罩綜合症，惟徵狀不一，「我都係，剛剛仲有幾聲咳，喉嚨唔知點咁」、「我就係咁，可能塊面㷫㷫哋，成日以為自己發燒，去叫人幫我量但又冇事....」，亦有人指長戴口罩會疑似缺氧，搞到成日好眼瞓。

共鳴還共鳴，大家都互勸不要自亂陣腳自己嚇自己，笑言最簡單的解決方法，就是如樓主一般除口罩抖一抖，但如仍感不適，最好還是去看醫生。

（01製圖）

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