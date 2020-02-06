武漢肺炎│台妻呻處女座老公瘋狂消毒保護她　網民：假抱怨真放閃

不少女生都希望日後嫁個好老公，近日有台灣洗腎女患者在網上大「呻」自己因老公而「心很累」，表示在爆發武漢肺炎後，老公消毒模式再進化，防護工作做到滴水不漏，例如隨時拿消毒酒精狂噴、出入有專車接送，令台女感到「比那些被隔離觀察的人還要嚴格對待」；但網民看後即看穿其心意，笑指「根本就是炫耀文」、「到底心是在累甚麼？」。

有台妻指自武漢肺炎爆發後，老公便將她的防護工作做到滴水不漏，如隨時都拿着消毒劑四處噴。（fb「爆怨公社」圖片）

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台女在facebook群組「爆怨公社」發文，表示自己是洗腎患者，4年前開始每周須到醫院洗腎3次；由於免疫和抵抗力差，老公一直極注重消毒和衞生，「要求我隨時隨地都要戴上口罩，拿着酒精噴瓶在我身上及周遭狂噴」，即使住院時也要先用稀釋漂白水清潔一番，才讓她進入。

自爆發武漢肺炎後，樓主形容老公的消毒模式再進化，除了出門戴口罩和帽，回家也至少要噴完一瓶便攜式酒精才能進門，另外需清洗消毒全身衣物。樓主又說，假如老公找到防毒面罩，「我大概得戴放毒面罩才能出門吧……」，至於搶購糧食方面，樓主指家中長期存有口罩、酒精和漂白水，而老公最近外出都買來一堆罐頭、麵和米等。

樓主現時只有在洗腎時才「獲准」出門，並且由老公親自接送，不能乘坐公共交通工具，令她不禁表示其處女座老公有潔癖又「龜毛（吹毛求疵）」，「我比那些被隔離觀察的人還要嚴格對待」。不過，有另一半如此疼愛，樓主最後也撒嬌寫道：「我是不是應該很慶幸我被我老公這樣照顧保護？」

帖文在不足一天便有兩萬人讚好，網民紛紛表示樓主「嫁對人」，遇到一個「絕世好男人」，希望她好好珍惜；另有人就留言指樓主「假抱怨，真放閃」，「我看完文章以後又回頭確認這是抱怨公社無誤」，超羨慕她有「寵妻達人」愛惜。

（fb群組「爆怨公社」）