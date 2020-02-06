【武漢肺炎】網傳百佳豐澤向員工派口罩　網民：仲請唔請夜更執貨

武漢肺炎情況仍未受控，多名專家推斷香港可能出現社區爆發，撲口罩成為港人生活日常。對於打工仔來說，如果有得「home office」當然好，若果沒有就可能要自備口罩上班。今日有網民在網上瘋傳，同屬長和系旗下的百佳和豐澤向員工派口罩，包裝上還寫上「百佳感謝您緊守崗位」、「豐澤感謝您緊守崗位」，令一眾網民羨慕不已，急問「百佳仲請唔請夜更執貨？」。

有網民發現百佳向員工派發口罩。（連登討論區圖片）

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香港市民一罩難求，可以在艱難時刻分享口罩簡直是生死之交，不過為防社會停止運作，「工」還是要返的，但為安全起見，不少行業容許員工在家工作，無可奈何下還是要戴罩「頂硬上」。

今日網上流傳多張口罩照片，顯示有百佳及豐澤員工收到公司派的口罩，從包裝上見到透明膠袋內包了一疊口罩，上面寫了「百佳感謝您緊守崗位！貨源仍然短缺，小小心意，祝身體健康」，另一包口罩就由豐澤發出，寫上同樣的感謝字句。有相信是豐澤員工的網民指，由於公司取消了春茗，所以改為派發口罩。



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照片在網上引起哄動，有人笑言百佳豐澤卻派現時「貴重過金條」的口罩，紛紛稱好想返工，「幫誠哥做好這份工」。見到有口罩派，許多網民問百佳有沒有招聘，例如收銀員，「有冇人知百佳仲請唔請夜更執貨」。

《香港01》就向員工派口罩一事向百佳及豐澤查詢，正等待回覆。