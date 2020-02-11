武漢肺炎｜台媽藥房買口罩撲空獲藥師轉贈　成功購得後物歸原主！

在武漢肺炎疫情下人人自危，戴口罩、勤洗手成抗疫第一道防線，一名台灣藥局藥師在網上分享好人好事，希望為「口罩之亂」注入正能量。有台媽為經常需要出入醫院的兒子買口罩卻頻頻撲空，好心藥師不忍她到處頻撲，送上私伙口罩，未料翌日對方主動到藥局歸還，還寫上暖心字條，令他非常感動。

台媽為兒子撲口罩，有藥師送私伙口罩給她，但翌日該媽媽歸還口罩，還寫上暖心字條。（PTT圖片）

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有台灣網民在討論區「PTT」發文，自稱在社區藥局擔任藥師工作，數天前遇到一名媽媽拿着小孩的從健保卡，打算買兒童口罩，惟店內口罩早已售罄；媽媽稱找了幾間藥局都撲空，懇切地問他如何才能買到口罩。

滿是着急的媽媽解釋，由於小孩要做心臟手術，故出入醫院時要戴口罩，樓主後來送她私人的兩個成人口罩應急，並教她如何加工成兒童口罩。不過樓主翌日上班時再遇到該媽媽，把口罩原封不動歸還，並留下暖心字條，感謝其善意，「昨日我們有領取到兒童口罩了，故您的口罩我們原封不動還您，讓您在工作時可以夠用」。

樓主看後非常感動，感歎「這位媽媽是真的只拿取她需要的部分！很少人能做到這樣……真的真的真的很感謝這些不留私的人」，他呼籲防疫當前，或許工作無法做到十全十美，但如果每個人都能多設身處地替人着想，而非只想到自己的需求，相信便能捱過今次「戰役」，提醒民眾不要自亂陣腳。

（PTT）

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