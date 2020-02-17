【武漢肺炎】四川向湖北捐贈「魚腥草」　武漢人搲頭問：怎麼吃？

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，以湖北的疫情最為嚴重，中國各地都紛紛向武漢和湖北捐贈物資，近日四川什邡就捐了60噸蔬菜給湖北，當中3噸為四川名物折耳根（又名魚腥草），不過因為飲食習慣不同，就讓湖北人摸不着頭腦，問「是怎麼吃？」

捐贈蔬菜的村民指，近日天氣寒冷，他們採摘、清洗、捆菜已經用上很多時間，令他們的手因為低溫而發紅。（網上圖片）

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60噸蔬菜包括花菜（椰菜花）、萵筍、蘿蔔，另外有3噸折耳根。捐贈蔬菜的村民指，近日天氣寒冷，他們採摘、清洗、捆菜已經用上很多時間，令他們的手因為低溫而發紅。

現在什邡折耳根剛好是春季發嫩芽的季節，折耳根除了有魚腥草的名字之外，四川人還會稱它做「豬鼻拱」，是四川名菜之一，經常會拿來招待朋友。折耳根可以食用之外，亦可以是藥，功效包括清熱解毒，止咳祛痰，促進排尿。不過由於折耳根含有馬兜鈴內酰胺，食用過多可能損害腎臟，需要注意。

捐贈蔬菜的村民指，近日天氣寒冷，他們採摘、清洗、捆菜已經用上很多時間，令他們的手因為低溫而發紅。（網上圖片）

現在什邡折耳根剛好是春季發嫩芽的季節，折耳根除了有魚腥草的名字之外，四川人還會稱它做「豬鼻拱」，是四川名菜之一，經常會拿來招待朋友。折耳根可以食用之外，亦可以是藥，功效包括清熱解毒，止咳祛痰，促進排尿。不過由於折耳根含有馬兜鈴內酰胺，食用過多可能損害腎臟，需要注意。

有土生土長武漢人表示，「我真的一個（折耳根）都沒有見過，長知識了」，亦有人想知道折耳根應該怎樣煮食。四川人知道武漢人的「困境」之後，紛紛表示折耳根是他們的最愛，「涼拌折耳根好吃爆！」、「涼拌好吃，燙火鍋也好吃」，不過亦有人指「折耳根，堪稱蔬菜界的榴蓮，愛吃的人，愛得不得了；討厭吃的人，聞都聞不得」、「我成都人也吃不慣折耳根，可是我朋友們都覺得是美味」。

（綜合）

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