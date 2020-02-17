武漢肺炎｜兩星期內僅出門1次搶購雙黃連　女子疑買藥抗疫時染病

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不同醫療團隊都嘗試以各式的方法治療病人，早前官媒曾報道，中國科學院聲稱中成藥「雙黃連口服液」可抑制新型冠狀病毒，引起市民搶購。不過，河南鄭州市一名44歲女子卻因買藥抗疫而不幸染病，她發病前14日只曾出門一次，就是去搶購雙黃連口服液。當地衛健委工作人員之後表示，此病例與雙黃連無關，「只要外出就有被傳染的風險」，建議市民想避免染病最直接還是減少外出。

雙黃連口服液可以抑制新型冠狀病毒的報道出現之後，不少藥房的存貨都被搶購，又有人不斷飲口服液抗疫。（網上圖片）

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該名女子在周四（13日）開始發病，駕駛私家車到鄭州市中心醫院求醫，直到周五（14日）被確診。女子本月1日起一直居家未有外出，只是2月2日曾步行至450米外的藥房購雙黃連，之後2月3日至2月12日女子都自稱沒有外出，但期後就感到身體不適，並確診新冠肺炎。因此外界認為，女子可能是在購買雙黃連口服液時感染病毒。

藥房職員得知消息後也被嚇倒，她指現在還不知道是哪個客人，不知道她是什麼時候來的，看監控鏡頭也都查不到。

↓↓↓ 除了雙黃連口服液，其他有雙黃連一字的產品都被一掃而空 ↓↓↓

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中原區衛健委工作人員正調查女子曾經到過的地方，了解其可能感染的來源，他指可能女子在前往購買雙黃連途中，或者在購買的時候，與確診或疑似病人接觸過。他提醒地方愈是人多，被傳染的可能性就愈高，，「不管買菜還是買藥，她外出了，如果她不外出，家人又沒事，一般不會感染」，最好還是待在家中，盡量少出門。

不少網民認為女子這樣染病十分無辜，「去求解藥的路上中了毒」、「已經有人因買雙黃連口服液而感染，但這個『神藥』並未被證實有效。那個最早發布該信息的研究機構和某權威媒體算不算造謠呢？」、「人民日報負責嗎」。亦有人指最好還是留在家，「大家真的還是在家裏好好呆着，別老外出了」。

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新華社及《人民日報》早前曾報道，研究初步發現雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒，令網民在深夜出門搶購，甚至是通宵排隊等待店舖開門，更連所有名字有雙黃連的產品如「動物用藥物黃連素」及「雙黃蓮蓉月餅」都一掃而空。不過事後內地官媒澄清，「抑制」不等於「治療」，呼籲一般民眾千萬不要自行購買雙黃連服用，一切要遵照醫囑服藥。