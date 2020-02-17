武漢肺炎丨航拍記錄疫情下的深圳街頭　景點、商業街全變「空城」

自新型冠狀病毒肺炎去年底爆發，內地人人自危，市民大多留在家中以減低感染機會。深圳一名攝影師日前透過航拍機，記錄疫情籠罩下的深圳市況。影片可見世界之窗、歡樂谷及市民廣場等重要商業旅遊區均人迹罕至，雖有網民大嘆唏噓，但攝影師卻稱街道上之所以空曠，皆因民眾「做了對的選擇，待在了對的地方」。

有深圳攝影師日前透過航拍機，記錄疫情籠罩下的深圳街道。圖為2月12日下午3時半的市民廣場。（HeyDrones影片截圖）

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影片於上周三（12日）拍攝，網民「HeyDrones」以高空航拍記錄深圳多個著名地點的情況。他從市內地鐵站出發，見早上10時半的某卡車廂只有10餘名乘客，而平日非常繁忙的深南大道，車流亦明顯大減，駛過的汽車寥寥可數。

而深圳大學正門和運動場、深圳灣人才公園、海上世界等地方，都幾乎空無一人；即使是遊客常去的歡樂谷，同樣因疫情而關閉，遊樂設施全部停運，攝影師更形容「有一點那種鬼城的味道」。他續指，歡樂谷附近一處草坪過去時常聚集不少家庭，也不乏遛狗的市民，惟最近在陽光明媚的好天氣下，也是杳無人煙。

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至於深圳市內甚具標誌性的市民廣場，不只暫停了「燈光秀」，也沒有拍照打卡的年輕人。鏡頭一轉，影片來到下午5時許的華強北，這時段的華強北商業區本應最繁忙和人流最多，但片中只見商舖全部關門，只餘下少量農曆新年裝飾的冷清畫面。

攝影師表示，雖然自己從未見過如此安靜的深圳，但製作影片之目的不是要渲染悲傷氣氛，「因為我知道，我拍的這些地方之所以空曠，是因為視頻前的你們做了對的選擇，待在了對的地方」，他感謝堅守崗位的各行各業人士，尤其是前線醫護、社會工作者，希望可為所有人加油打氣。

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