武漢肺炎丨日本的士司機受訪期間獲悉中招　記者：我還是落車好了

新冠肺炎繼續於各國肆虐，日本成為中國以外感染人數最多的國家，早前一名確診病人為的士司機，曾出席於屋形船舉行的新年會，其後至少7名曾參加新年會的人亦證實感染，令民眾擔心有超級傳播者出現。 當地電視台節目《ひるおび!》早前訪問曾出席新年會的其中一名的士司機，沒料他於受訪時竟收到電話通知確診感染新冠肺炎，如此戲劇性的發展令記者也反應不來，片段播出後更被瘋傳。

日本TBS電視台節目《ひるおび!》日前訪問曾出席於屋形船新年會的一名的士司機，他沒有出現任何病徵，但受訪期間卻收到電話確認受感染。（節目片段截圖）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日本TBS電視台節目《ひるおび!》的攝製隊上周六（15日）訪問曾參加屋形船新年會的其中一名的士司機，起初記者及攝影師坐於的士上與司機對話，當問及其測試結果是否呈陰性時，司機稱因一天前才進行測試，還未得知結果，令記者擔心得表示：「我還是下車好了。」

訪問其後於車外繼續，司機說如當日沒有收到電話通知，即表示其測試結果呈陰性。記者追問他為何在未確定是否中招便上班，司機則指因自己沒有任何病徵，當局亦沒有禁止他工作，故選擇繼續上班，「因為沒有說不能工作，所以昨日也繼續接載乘客」。

++唔想受感染就要注意以下6點++

+ 2

訪問進行一半，司機突然收到電話，他直接向來電者表示自己正接受訪問，而對方則要求他保持距離，並通知他已確診感染新冠肺炎，必須即時入院治療。記者得知情況亦反應不來，擔心自己亦受感染，事後曾致電相關機構查詢是否需要接受測試，惟被告知他與感染者接觸後沒出現病徵，因此不是接受測試對象，最終記者只好自行進行家居隔離。

片段播出後旋即被瘋傳，主持人都直指這是「了不起的採訪」，而網民亦紛紛留言形容訪問是「放送事故」，形容「採訪記者瞬間變戰地記者」、「整人橋段嗎」，又指「記者幸好還沒回公司，不然電視台就…」、「真是用生命來工作啊」。

（綜合）

+ 4 + 3 + 2