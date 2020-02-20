武漢肺炎｜IG買口罩疑遇騙案　事主智能櫃收貨只見紙袋裝thx字條

新型冠狀病毒疫情肆虐全球，港人為求安心仍不斷在市面及網上搶購口罩，近日有苦主網上控訴疑遇口罩騙徒，上月見對方ig稱有來自日本及泰國的口罩出售，因撲罩心切而付了數百元訂貨，沒料收貨時從智能櫃收到的，是內裡空空如也，只有寫上「thx」字條的紙袋，而賣家已失去聯絡。有網民質疑會否是口罩運送時被其他人拿走，惟其後不少人現身稱同樣受害，令人質疑是騙局一場。《香港01》正聯絡苦主及涉事ig帳戶了解詳情，但暫時未獲回覆。

有市民網上投訴，指在Instagram向一名女賣家訂購口罩，結果只收到一個空紙袋及一張寫上「thx」的字條。（fb群組「口罩騙徒舉報區」圖片）

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有市民最近於fb群組「口罩騙徒舉報區」撰文，大爆懷疑有人以賣口罩為由進行網上騙案，事主解釋最近在Instagram向一名女賣家訂購口罩，等待約2星期後終獲通知到智能櫃收貨，詎料拆袋時卻驚見內裏只有一張寫上「thx」的字條，所購口罩全不見影，懷疑自己被騙數百元。

事主直言不止收不到口罩，開智能櫃時還要付30元運費收貨，而事後他試圖找對方要求退款，惟卻找不到人，直斥賣家非常過份。事主帖文怒轟對方黑心又無恥：「幾百蚊都呃有無良心呀！啲錢當俾你X家睇醫生！」

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這宗疑似口罩騙案引起網民關注，有人留言問會否是運送過程中被拿走，或是忙中有錯沒放入口罩已寄出引發誤會，惟其後竟出現多名網民留言，指同樣幫襯同一賣家遇同樣的事，有網民更公開與涉事賣家的對話紀錄截圖，指2星期前曾遇同樣的事，要求對方退款聲言或會報警處理，又網上公開該賣家的照片，最終對方亦有退錢。

據了解，該賣家上月末開始在IG宣稱有口罩出售，當中包括來自日本、泰國等地，更聲稱有500盒口罩現貨，不少人一如事主及其他疑似受害人一樣，一見到帖文後即落訂，卻換來失望的結果。

賣家的帳戶的最後一篇帖文於上周一（10日）發出後亦再無更新。（IG截圖）

有人質疑整件事根本騙局，指蠱惑的賣家收到各人的訂金後，亦有不斷出帖文似是報告最新口罩情況，一時又指部份口罩批量被盜而需要向受影響的客人退款，另一方面又指已陸續用快遞服務寄送口罩現貨，據帳戶紀錄，有關賣家最後一篇帖文於上周一（10日）發出後，至今再無更新。

不少人質疑該賣家或已向多人埋手，認為各苦主現在應「報警啦」，又鬧爆她如有心騙人真的「賤到無人有，呢啲時候仲無良到呃香港人錢」。

（fb群組「口罩騙徒舉報區」）