武漢肺炎丨少年惡作劇向𨋢掣吐口水　輕軌公司狠批「可惡」兼報警

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延多國，新加坡繼有青年於超市拍片「試飲」飲品再放回被「起底」後，早前再有3名少年於輕軌站內的升降機向按鈕吐口水。輕軌公司事後發文貼出相片，批評相關惡作劇行為「可惡」，同時報警處理，3名涉事少年最終被捕，或面臨監禁或罰款重罰。

輕軌公司貼出相片，可見至少6個按鈕均沾有口水漬」。（「SBS Transit Ltd」fb圖片）

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事發上周三（19日），3名15歲少年向新加坡盛港輕軌線（東）棕美站（Rumbia station）的升降機按鈕狂吐口水。從輕軌公司貼出的相片可見，至少6個按鈕均沾有口水漬，口水更向下滴不斷「播毒」。

輕軌公司SBS Transi狠批，「即使在正常情況下，這也是可惡的行為」，又指事後已報警，將配合警方調查。公司同時向公眾保證，升降機已經過仔細清潔和消毒，又呼籲乘客「不僅要養成良好的個人衛生習慣，而且要善待他人。讓我們保持社區安全，防止COVID-19（新冠肺炎）傳播」。

早前有新加坡青年於超市拍片「試飲」飲品再放回架上揚言播毒，最終要公開道歉：

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當地警方接報展開調查，翻查閉路電視片段，於21日拘捕3名少年，案件以惡作劇性質處理。警方指，正值非常時期，對於「這種不體面和不負責任的行為」將會嚴正跟進。3名少年一旦罪名成立，或面臨最高兩年的監禁及罰款。

（綜合）