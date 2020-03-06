新冠肺炎 |日政府應對口罩荒　購400萬口罩寄北海道2區　每戶40個

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續於全球肆虐，疫情於日本全國蔓延為人關注，首相安倍晉三宣布引用《國民生活安定緊急措置法》，計劃禁止在網上轉售口罩，另為北海道疫情較嚴重的中富良野町和北見市居民提供400萬個口罩，安倍昨（5日）亦召開國家安全保障會議，隨即宣布一連串防疫政策，主要針對國民口罩荒及加強打擊炒賣行為，當中包括増加外購及國內生產。

日本首相安倍晉三昨（5日）亦召開國家安全保障會議，隨即宣佈一連串防疫新政策。（資料圖片）

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基於日本新冠肺炎疫情持續在全國擴散，北海道確診人數不斷上升，為遏止疫情蔓延，日本厚生勞動省於周三（4日）宣布透過《國民生活安定緊急措置法》，向國內口罩生產商購入總共400萬個口罩，並向疫情較嚴重的北海道中富良野町和北見市居民派發，以下為詳情：

《國民生活安定緊急措置法》於1973年當地第一次石油危機發生時訂立，措施適用於當物價異常上漲，政府可優先向國民提供生活必須品。但今次政府向國內生產商購買口罩卻是法律訂立以來首次執行。

另外，日本首相安倍晉三亦於昨日召開國家安全保障會議，會後亦宣布數項防疫政策，以應對現時國內口罩荒。

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當地網民對安倍發表的新措施持兩極意見，部分人表示對政府措施感滿意，又指疫情爆發以來口罩一直缺貨，為節省用量更被迫「煲口罩」消毒，派發口罩可紓緩口罩荒問題。

不過亦有網民批評安倍太遲宣布措施，而且靈活性不足，派發口罩數量以3人一戶為單位並不恰當，因家庭人數可多可少，故可能未夠公平。部分網民亦指現時廁紙、糧食等仍有缺貨，但政府未有兼顧日用品供應問題，「在家可不用口罩，但不能不吃飯」、「強烈建議政府應一同打撃日用品炒賣行為」。

（Twitter、NHK、ANN）