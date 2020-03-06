女大學生私密處爆紅疹傳濃烈異味　內褲都遮唔住　竟然關佢對腳事

有病應去求醫，惟如患處位置太私人，難免會令人尷尬。有台灣醫生日前在節目中分享，指一名女大學生求診皮膚科，脫褲後醫生一看，即見密密麻麻的紅疹，範圍大到連內褲也遮不到，還發出嚴重異味，原來竟然關她的雙腳事，還建議女生要改掉一個洗衣習慣。

有台灣醫生曾遇女大學生下體出現多種感染，出現大面積紅疹和異味。（Getty Images）

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皮膚科女醫師蔡逸珊日前出席綜藝節目《醫師好辣》，分享早前曾遇一名僅20多歲的年輕女病人，一見醫生即稱「胯下癢」，但卻極度不願脫褲子，醫生幾經游說，終看到女大生的患處。

蔡逸珊指女生只脫了外褲，連內褲也未脫即看到其胯下紅色疹子一大片，湧出嚴重異味，「猶如穿了一條紅短褲」，蔡指該女生其實是長了股癬，即一種皮膚黴菌感染，但她的陰道又同步感染了念珠菌，所以魚腥味才這麼嚴重。

蔡醫生指其下體分秘物令她的外陰部痕癢，忍不住抓癢，又因雙手不潔造成細菌感染，「我們也開玩笑說，你這個黃金三角洲，變成了黴菌三角洲」，密密麻麻的有皮癬菌有念珠菌，十分嚇人。

女生直指一直不敢看醫生，只因怕被質疑私生活不檢點，蔡醫師指這不關私生活不檢點事，反而問女生有沒有香港腳，直指其胯下黴菌正是從腳上傳過去的。

蔡解釋其實很多時患者有股癬、胯下黴菌等，很多時他們不自知有香港腳，「腳去抓一抓，忘記了，然後屁股又去抓一抓、胯下抓一抓，結果傳染了」；她又特別提醒女生們，平日洗衣服時最好把內衣褲和襪子分開洗。她指女生經正確治療，學會正確的衛生知識，後來病情也慢慢控制到了。

她另外指出，這種腳上黴菌也可能感染眼睛或臉上，小孩子或停經婦女，以及養貓狗者，如不小心觸摸黴菌再碰到臉也可能造成感染，所以大家的衛生觀念一定要好，也應該要勤洗手。

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