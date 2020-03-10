冷氣機傳詭異怪聲　5秒後跌出超巨型曱甴　網民點出更可怕真相

隨著天氣漸漸炎熱，不少人都會將家中塵封已久的冷氣機開啟，但在使用前最好還是把濾網拿出來徹底清潔，才不會發生「恐怖的怪事」。日前就有一名女網友在PTT上PO文表示，最近她洗完澡將冷氣打開時，冷氣突然開始出現「嘰嘰喳喳」的聲響，後來她害怕的將冷氣關掉後，下一秒就從裡面掉出一隻「超級大蟑螂」，讓她瞬間嚇得魂飛魄散，PO文一出更隨即引來網友熱議。

原PO關掉冷氣5秒後跌出超巨型曱甴。（PTT）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

原PO在文中提到，日前她洗完澡時想說有點熱，就把冷氣打開打算要追劇，沒想到開起來後，冷氣就發出「嘰嘰喳喳」的聲響，當下原PO就心想會不會是有蟑螂躲在裡頭，結果猶豫5秒後把冷氣關掉，不料當她看著出風口的葉扇慢慢閉合時，突然就有一隻超大蟑螂掉下來，讓她整個人崩潰尖叫。

原PO坦言，自己是超怕蟑螂的人，因此當下根本束手無策，後來她便開始找附近的朋友求救，結果他們不是還沒有回來準備開學，就是在打工無法及時趕來，甚至還有跟她一樣害怕的，最後所幸打工的朋友下班後特地趕到，才將小強殲滅，她更嚇得直呼「想到在這之前我孤軍奮戰了快兩小時，三魂七魄都快飛光了，還好有打電話給朋友」。原PO也呼籲網友一定要注意冷氣機內的清潔，否則就會跟她一樣遇到這樣的怪事。

「通常案情應該沒有那麼單純…」冷氣機跌曱甴未係最可怕？網民點出恐怖真相（點圖放大▼▼▼）

+ 4 + 3 + 2

相關圖輯：揀啱冷氣機隔塵網可減致敏源 一撳即學冷氣機慳電4式！（點圖放大▼▼▼）

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

敵不過疫情 台中「香蕉新樂園」5月熄燈

「口罩實名制2.0」將採網路預購、超商取貨 最快明宣布

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】